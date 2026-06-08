Dans cette neuvième émission on parle éco-construction, comment bâtir, rénover, avec des pratiques moins polluantes, moins énergivores, des chantiers plus responsables.

On a de beaux exemples avec l’invitée de Martine mais également dans le reportage de Lucie au tiers-lieu Flux à Quimper, on évoque notamment les chantiers participatifs.

On retrouve bien sûr les découvertes musicales de notre curieux programmateur Yuri, mais aussi le conseil lecture de Mathilde et en fin d’émission la Pause Poésie de Pascale et Didier.

L'édito de Martine:

Les médias parlent de records de chaleur mais ne rappellent pas suffisamment à notre avis les record d’inaction ; le décalage entre les grands espoirs de 2015 et les reculs budgétaires dédiés à la cause comme la baisse du fond vert pour l'adaptation par exemple. Un piètre record…

Pas assez de budget paraîtil ! Mais combien coûtera l'inaction en termes de santé, de travail, d'économie, d'aggravation de la situation ?Les institutions souffrent d'un personnel politique sans réelles ambitions écologiques et sociales et faut bien le constater pas du tout à la hauteur des défis à venir.

Mais ici, dans nos petites radios et nos petites assos, en toute conscience, nous voulons ouvrir des portes de lumière pour 2027 et nous recevons celles et ceux qui tiennent compte des alertes issues des études scientifiques et prennent le chemin du changement et qui occupent la place des solutions pour nos territoires en confiance avec les habitant-es.

Aujourd'hui pour nous nous faire découvrir le monde de l'écoconstruction, c'est Gwladys Poullain, architecte pour Jaune Paille et membre de l'association des terreux-ses de Bretagne qui va partager avec nous ses multiples expériences dans le secteur lié à sa profession, celui du bâtiment, connu pour ses importantes émissions de GES : 40 % affichés mais sans doute plus quand on démolit pour reconstruire par exemple.

Invitée : Gwladys Poullain, architecte pour Jaune paille et membre des Terreux-ses de Bretagne.

Visuel : Yuri Cardinal

Titres écoutés :

Einstürzende Neubauten, ‘Grundstück 2’, album : Grundstück, label : Potomak, 2005

Kim Gordon, ‘Tree House’, album : The Collective, label : Matador Records, 2024

Conseils lecture:

"La maison poussière" de Valérie Péronnet, disponible en poche aux Éditions J’ai Lu.

"Béton: Enquête en sables mouvants", d'Alia Bengana, Antoine Maréchal et Claude Baechtold, aux Éditions Presses De La Cité

Pause poésie:

"Mes écoutes" Dominique Petitgand, Éditions B42 - 2022

Autres liens ou conseils :