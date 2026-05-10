Pour cette huitième émission, Transiscopie fait le point sur l'eau en Cornouaille et en Bretagne avec notre invité hydrologue et secrétaire d’Eau et Rivières de Bretagne.

On rend également un hommage à Pierre Mollo et sa passion communicative du plancton.

On retrouvera évidemment les découvertes musicales de Yuri, mais aussi les conseils lecture de Mathilde et en fin d’émission la Pause Poésie de Pascale et Didier.

L'édito de Martine:

Quand on habite une ville qui s’appelle Kemper, ce nom breton qui signifie Confluence, en l’occurrence de l’Odet et de ses affluents le Steïr et le Jet, l’eau fait partie de la vie quotidienne. Elle en fait l’histoire, le paysage, l’économie et aussi le lien social, et parfois l’urgence.

Et oui, parfois il y a des débordements comme cet hiver qui a battu des records de pluie et provoqué quelques inondations. Mais en ce début mai, tout va bien, la végétation est luxuriante, les oiseaux chantent, on espère un bel été …. c’est en tous cas ce qu’on entend chez la boulangère… mais notre petite équipe d’Alternatiba met quelques bémols à cette insouciance printanière et se pose des questions sur ces mois de mars et d’avril particulièrement secs et chauds, sur les interdictions de récolte et de consommation de coquillages émises par le préfet la semaine dernière.

Nous pensons aussi aux bouleversements climatiques et aussi aux 2 milliards de personnes de personnes qui manquent d’eau sur la planète, Et aux nombreuses catastrophes naturelles liées à l’eau qui arrivent de plus en plus fréquemment… Nous comptons sur notre invité Nicolas Forray, hydrologue et secrétaire de l’association Eau et Rivières pour nous éclairer sur la situation et répondre à nos questions sur l’eau, liées à la quantité et la qualité.

Invité : Nicolas Forray, hydrologue et secrétaire d'Eau et Rivières de Bretagne

Visuel : Yuri Cardinal

Titres écoutés :

Cola, ‘Water Table’, album Deep In View, label : Fire Talk Records, 2022

Fleet Foxes, ‘Blue Ridge Mountains’, album Fleet Foxes, labels : Bella Union & Sub Pop records, 2008

Conseils lecture:

"Pour la joie: Une ode à la résistance poétique et politique", ouvrage collectif aux Éditions Les Liens qui Libèrent

"Nos puissantes amitiés : Des liens politiques, des lieux de résistance", d'Alice Raybaud aux Editions La Découverte

"Un psaume pour les recyclés sauvages" de Becky Chambers aux Editions L'Atalante

"À propos d'amour", de bell hooks, aux Éditions Divergences



Pause poésie:

"Toujours un mot dans ma poche" de PEF, Editions Bruno Doucey, 2018.

Autres liens ou conseils :