Le petit prince et l'amitié avec les Dragi-zan

L'amitié selon les Dragi-zan

Les dragi-zan c'est un mélange de dragibus et de bouts de zan, un mélange de grands et de très grands. Et oui, dans cette émission, les participants et participantes ont entre 9 et 99 ans.

Pour cette quatrième émission, Bernard nous a conté la rencontre du Petit Prince et du renard. Ça veut dire quoi apprivoiser ? Qu'est ce que c'est un ami ? C'est différent d'un copain ? Est ce que si on a beaucoup de différence d'âge, on peut quand même être ami ?

Nos Dragi-zan se sont posés toutes ces questions, et bien d'autres encore...