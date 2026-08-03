De la ferme à l'assiette, partie 2

Cet épisode fait suite à une première rencontre entre des demandeurs et demandeuses d'emploi accompagné.e.s par le Groupe emploi de la maison des service de Penhars et des professionnel.le.s du secteur de l'agriculture et de la restauration. Cette rencontre s'inscrit dans une action qui, en plus de permettre de découvrir des métiers, de créer du lien entre les participants, permet de mettre en perspective le cheminement d'un produit, de sa récolte jusqu'à sa transformation dans nos assiettes. Il permet également de rendre compte des missions de service publique auprès des demandeurs d'emploi.

Concrètement, ce second épisode nous conduit dans un premier temps au restaurant pédagogique du Greta le temps de cuisiner un repas à partager avec le lait de la ferme de Park Poullic et les légumes des Maraichers de la Coudraie...Dans un deuxième temps, nous nous sommes retrouvé.e.s à la Maison des services publiques de Penhars pour écouter ensemble les productions sonores et partager sur cette expérience.

Nous en avons aussi profiter pour prolonger l'expérience radio en façonnant ensemble l'introduction et la conclusion de nos deux épisodes.