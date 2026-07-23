De la ferme à l'assiette, partie 1

Cet épisode fait suite à une rencontre entre des demandeurs et demandeuses d'emploi accompagné.e.s par le Groupe emploi de la maison des service de Penhars et des professionnel.le.s du secteur de l'agriculture et de la restauration. Cette rencontre s'inscrit dans une action qui, en plus de permettre de découvrir des métiers, permet de mettre en perspective le cheminement d'un produit, de sa récolte jusqu'à sa transformation dans nos assiettes.

Un second épisode nous conduira au restaurant pédagogique du Greta le temps de cuisiner un repas à partager avec le lait de la ferme de Park Poullic et les légumes des Maraichers de la Coudraie...

Cette action de la ferme à l'assiette a été organisée en partenariat avec le Greta de Cornouailles et l'ANEFA (https://www.anefa.org/)