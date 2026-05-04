Dagorlad, la compagnie d'arts martiaux historiques européens (AMHE) de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, organise chaque année un stage ouvert à d'autres clubs qui viennent de France et d'autres pays d'Europe. Le cru 2026 était riche, avec des combats, de l'histoire et même des arts.

La page Facebook de la Compagnie Dagorlad

Les clubs d'arts martiaux historiques européens (AMHE) explorent toutes sortes d'armes et de techniques de combats, de l'Antiquité à l'époque moderne, dans tous les pays d'Europe. La difficulté, c'est de trouver les sources historiques fiables qui décrivent les méthodes pour s'affronter. Le souci de l'authenticité est en effet un point fort de ces clubs qui ne se contentent pas de duels d'épée ou de lutte viking.

Au cours de ce stage organisé par la compagnie Dagorlad dans sa commune à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, on découvre l'étendue des armes possibles, du dusak, sabre court d'entraînement à la canne, en passant par la table, le béret ou la chaise, la lutte sans arme également. Les instructeurs et instructrices viennent de partout, y compris d'Allemagne et de Belgique ; certains sont novices d'autres ont des parcours impressionnants et internationaux.

Le club organisateur veille à ce que les stagiaires s'amusent et aient envie de revenir. La diversité des ateliers inclut aussi des volets artistiques comme celui qui mêle danse et arts martiaux ou celui consacré à la photographie des combats d'AMHE.