Dans Ouzh taol ce mois-ci, on lutte contre le gaspillage alimentaire : des recettes, des trucs et astuces et le tour est joué !

Le site internet de l'association 4quarts

Un tiers de la nourriture produite dans le monde ne termine pas dans les estomacs ; à tous les niveaux, du champ à l'assiette, on gaspille beaucoup !

Modestement, l'équipe de 4quarts vous propose quelques astuces pour éviter de jeter des aliments.

Commençons par un usage inventif des restes alimentaires

Une salade composée non terminée... on aura du mal à la consommer le lendemain quand elle sera confite dans sa vinaigrette. Si elle est à base de crudités comme des tomates et du concombre, ajoutez un peu de mie de pain et de l'eau ou du jus de carotte, mixez, mettez au frais, et voilà un gaspacho pour le lendemain !

S'il vous reste des blancs d'œuf après une recette et que vous ne souhaitez pas confectionner un deuxième dessert, cuisez-les dans un plat carré en verre, au four à micro-ondes, avec précaution, en remuant un peu toutes les 25 secondes. Vous découperez ensuite les blancs comme bon vous semble pour agrémenter une salade composée ou un sandwich. Le blanc d'œuf se congèle aussi très bien cru, pour usage ultérieur, dans un bocal, avec un petit papier sulfurisé entre chaque blanc.

Si ce sont les jaunes d'œuf qui restent, rien de plus simple que de les incorporer à une sauce salade, cuits ou crus (à consommer alors rapidement).

La classique "soupe de fanes" c'est très bon, si les fanes (de radis notamment) sont fraiches et bio ! Idem pour les pestos.

Le pain : torchons pour les conserver / ou huche. Achat selon sa consommation : la baguette est à conserver dans la journée ; les pains de campagne peuvent durer une semaine. Quand on laisse à rassir, le faire déjà sous forme de petits morceaux pour que ce soit plus facile à émietter (pour faire de la chapelure notamment).

Un reste de riz terminera mixé dans la soupe pour l'épaissir et la velouter ; on peut aussi choisir cette option pour des restes de pâtes ou de semoule.

Les jus de cuisson des légumineuses ont un intérêt nutritionnel qui justifie qu'on les garde, pour faire un bouillon (ajouter du miso ou du Nuoc Nam, quelques herbes ou d'autres assaisonnements de votre choix).

Quant au reste de soupe de légumes, il se transforme efficacement en sauce pour pâtes ou autres.

Au restaurant, vous pouvez (c'est dans la loi) demander à emporter vos restes éventuels (l'idéal est d'aller au restaurant muni de sa boite) ; on peut aussi demander à l'avance une portion à la mesure de son appétit.

Anticiper, planifier c'est le secret : on achètera alors exactement ce dont on a besoin. On peut aussi cuisiner à l'avance un légume (comme les oignons), prévoir des portions et sortir au fur et à mesure.

Les récoltes du jardin

Parfois, on rencontre des problèmes de stockage, quand c'est la saison des pommes par exemple. Une solution : transformer vos pommes en compote, même sans sucre, l'emboiter quand elle est encore brûlante. Une fois refroidie, elle se conservera au réfrigérateur 10 jours à 2 semaines ; et sinon, on la met au congélateur.

L'achat d'un séchoir à fruits et légumes peut être une bonne option pour conserver un trop-plein de récoltes du jardin : veillez cependant à ne pas l'acheter au rabais ; il faut que la déshydratation soit réussie pour une bonne conservation.

Comprendre les dates limites des produits pour ne pas jeter ce qui est en fait encore consommable

Il faut bien distinguer la DLC (date limite de consommation) de la DDM (date de durabilité minimale, ex DLUO date limite d'utilisation optimale).

On ne dépasse pas la date quand celle-ci est précédée sur l'emballage de la mention "à consommer avant le" ; c'est alors une DLC et c'est particulièrement vrai pour les viandes et poissons.

Si c'est "à consommer de préférence avant le" (yaourts nature) on a encore le temps. De même pour les aliments secs (pâtes, riz, légumineuses, etc.) qui seront comestibles bien longtemps après le dépassement de la date ; idem pour les conserves qui sont à l'abri des contaminations du fait de l'appertisation. Si la boite est intacte, aucun risque de s'intoxiquer.