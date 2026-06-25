Les coulisses de l'Odyssée des Ondes, avec les élèves du collège Louis Hémon à Pleyben

Depuis le début de l’année, les élèves du dispositif ULIS du collège Louis Hémon à Pleyben participent aux ateliers radios de l’Odyssée des Ondes. L’Odyssée des Ondes, c'est un projet radiophonique inclusif à destination des élèves inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones. Il est mené par les animateur.ices de Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère.

Pour conduire cette aventure radiophonique, les élèves du collège Louis Hémon sont accompagnés par Pierre Yves Boussard, animateur chez Transistoc’h, de Viviane Gault (coordonnatrice du dispositif ULIS du Collège Louis Hémon)de Stéphanie Poulmarc (professeur documentaliste au collège) et de Roland... AESH.

Cette année, les élèves se projettent dans le futur par la réalisation d’ une série de fictions sonores dans lesquelles ils imaginent Pleyben en 2075.

Le présent reportage sur les coulisses de l’atelier radio, a été réalisé au début du mois d’avril 2026. Le matin de ma venue, il y avait entre autres choses au programme, une écoute des trois premières fictions précédemment enregistrées

par les élèves, puis habillées avec soin par Pierre Yves, et l’écriture de trois nouveaux épisodes pour parfaire la série.

Alors voici le décor : Nous sommes au CDI du collège Louis Hémon, quelque part entre 10h et midi, les échanges, le travail se déplient, et par moments, des personnages s’invitent.

Remerciements

Un grand merci aux élèves du collège Louis Hémon de Pleyben, ainsi qu’ à Viviane, Stéphanie, Roland et Pierre-Yves

Les émissions réalisées dans le cadre de l’Odyssée des Ondes sont disponibles sur le site de Transistoch, Transistoch.bzh, en cliquant sur l’onglet l’Odyssée des Ondes.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne

