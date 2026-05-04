Dans les coulisses de l'Odyssée des Ondes: à la découverte de l'ATE des élèves du collège Jean Moulin de Châteaulin

Depuis l’automne 2025, les élèves du dispositif ULIS du Collège Jean Moulin à Châteaulin sont engagés dans un projet d’Aire Terrestre Éducative (ATE), un travail au long cours, mené sur le terrain comme en classe et capté durant les ateliers radio proposés par Pierre-Yves Boussard, animateur radio chez Transistoc’h, dans le cadre de l’Odyssée des Ondes.

Les élèves ont choisi pour ATE la zone d’éco pâturage en contrebas de la résidence de l’Aulne, à Châteaulin.

C’est là que je me suis rendue un vendredi d’avril avec mon enregistreur, un micro et par-dessus une épaisse bonnette, car ce jour là était venteux.

J’ai marché casque sur les oreilles jusqu’au lieu de rendez-vous dans un espace sonore mêlant le croustillant de mes pas sur l’allée caillouteuse, des chants variés d’oiseaux, le bruit sourd de travaux en cours sur la route plus haut et moins perceptible, mais tout de même : le froissement de l’Aulne, la rivière de la ville, bordant la limite sud de l’aire terrestre.

Quand je suis arrivée, Pierre-Yves attendait le petit groupe composé des élèves de la classe Ulis du collège Jean Moulin, de leur enseignante Cécile Boichard et de Maëla Péron (de l’EPAGA* ), la référente scientifique du projet d’Aire terrestre éducative.

Au programme de cette séance : l’exploration de l’ATE et l’identification de la faune la peuplant.

* Labellisé Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), l’EPAGA, créé en 2008, est une structure publique compétente pour mettre œuvre des actions de gestion quantitative et qualitative des ressources naturelles aquatiques (eau, faune et flore) du bassin versant de l’Aulne.



Remerciements

Une grand merci à Cécile Boichard, Maëla Péron et aux élèves du collège Jean Moulin de Châteaulin .

Le travail des élèves du Collège Jean Moulin est diffusé au fur et à mesure des productions sur les ondes de Transistoc'h.

Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur le site Transistoch.bzh en cliquant sur l'onglet L'Odyssée des Ondes.

Retrouvez tous les ateliers de l'Odyssée des Ondes sur notre site internet

L’Odyssée des Ondes est un projet radiophonique au long cours, déployé par Pierre-Yves Boussard - animateur chez Transistoc’h - avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. À travers interviews, podcasts et créations sonores, les élèves; notamment celles et ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones développent pas à pas leur compétences numériques, aiguisent leur rapport à l'information et ouvrent bien d'autres espaces où s'exprimer et créer ensemble.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne.