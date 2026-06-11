Le Conservatoire d'espaces naturels de Bretagne - Bretagne vivante nous raconte le Puffin des Baléares, un oiseau (très) marin et discret qui passe l'été en Bretagne et qui est en danger critique d'extinction, victime des activités humaines. L'association mène un suivi de l'espèce et sensibilise le monde de la plaisance.

Le site internet du Conservatoire d'espaces naturels de Bretagne - Bretagne vivante

Le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) est un oiseau qui niche seulement aux îles Baléares, avant de migrer en été, essentiellement au large des côtes bretonnes, pour trouver des zones de repos et d’alimentation essentielles à sa survie. Discret, tant par son plumage que par son mode de vie, il est observable dans ces fameuses zones de repos (vers les îles d'Houat et Hoedic ou aux Glénan notamment), en particulier sur l'eau quand les groupes s'assemblent en "radeaux" pour se reposer. Les Puffins des Baléares se nourrissent de poissons comme les sardines, de calmars et de crustacés.

Un nid terrier aux Baléares et un été au large des côtes bretonnes

Les couples (fidèles) pondent au mieux un œuf par an, dans un nid-terrier protecteur, sauf des rats qui sont leurs rares prédateurs naturels. Les parents puffins nourrissent leur jeune avec l'huile de poisson qui s'est formée dans leur jabot. Si le poussin survit, il pourra vivre une trentaine d'années, voire davantage, en colonies.

Le Puffin des Baléares est considéré comme l’oiseau marin le plus menacé d’Europe, en danger critique d'extinction (il pourrait avoir disparu d'ici à 30 ou 40 ans) victime de la destruction ou de la perturbation de ses milieux de vie : zones maritimes trop fréquentées, dérangements fréquents des radeaux par les bateaux, pollutions marines, captures accidentelles lors des pêches, effets du changement climatique, en particulier sur la circulation de ses proies, plus en profondeur, ce qui implique plus d'énergie dépensée par l'oiseau pour y accéder, etc. Les menaces sont nombreuses et le Conservatoire d'espaces naturels de Bretagne s'intéresse donc de près aux populations locales de Puffins des Baléares.

Recenser les Puffins des Baléares et sensibiliser les humains pour éviter l'extinction

Depuis 2024, l'association, mène des suivis scientifiques en mer pour recenser et cartographier les zones de présence de l’espèce dans le cadre du Plan national d’action dédié au Puffin des Baléares. Chaque été, de mi-juin à octobre, des sorties en bateau sont organisées tous les quinze jours selon un itinéraire précis. Les observateurs comptent les puffins repérés à la jumelle pour mieux comprendre leur distribution et détecter d’éventuelles sources de perturbations.

En parallèle, les naturalistes vont à la rencontre des plaisanciers au mouillage et dans les ports pour les informer sur le mode de vie et la situation des Puffins et les sensibiliser aux gestes simples qui protègent ces oiseaux fragiles : limiter le bruit, réduire la vitesse, contourner les groupes d’oiseaux posés, gérer ses déchets à bord, ne pas s'approcher.

Quatre sorties en mer à la journée sont organisées cet été 2026 pour observer les Puffins des Baléares : réservez en suivant ce lien