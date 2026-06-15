Talents du collège Jean Jaurès à Huelgoat : la dernière émission avant les vacances

Les élèves du collège Jean Jaurès de Huelgoat ont réalisé leur dernière émission de l'année pour Transistor, en mettant à l'honneur plusieurs acteurs de la vie de l'établissement. Ils ont d'abord reçu Mme Shanks, principale du collège, pour échanger sur son parcours, son métier et les projets prévus pour la rentrée prochaine.

L'émission s'est poursuivie avec le groupe de rap StarZ. Après la diffusion de leur titre Il fait beau, les deux jeunes artistes ont évoqué la création du groupe, leurs influences musicales, leur processus d'écriture ainsi que la réalisation de leurs clips vidéo.

La seconde partie de l'émission était consacrée à Arthur, élève du collège et pianiste talentueux. Il a partagé sa passion pour le piano, raconté son apprentissage, parlé de ses artistes préférés et de ses expériences sur scène ou en concours. À travers ces différentes rencontres, les élèves ont démontré leur capacité à mener des interviews de qualité tout en valorisant les talents et les projets de leur établissement. Une belle manière de conclure cette année radiophonique avant de souhaiter à tous de très bonnes vacances.