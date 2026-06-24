C'est la 6ᵉ édition de Classic’ à l’ouest, du 15 au 28 juillet 2026, en Presqu’île de Crozon. Comme chaque année, ce festival permet à des artistes renommés de se produire dans des lieux du patrimoine. S'il s'agit toujours essentiellement de musique de chambre, on pourra cependant cette année applaudir l'Orchestre national de Bretagne au centre culturel Améthyste. Une conférence s'ajoute au programme des concerts.

Le site internet de Classic à l'Ouest

Mercredi 15 juillet 2026 à 20 h 30

Concert d'ouverture "Cosmopolitan Winds"

Ensemble Ouranos, quintette à vents

Camaret-sur-Mer - Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour

Samedi 18 juillet 2026 à 20 h 30

"Les Folies Lyriques"

Concert Génération Opéra avec : Lila Dufy, soprano colorature, Léontine Maridat-Zimmerlin, mezzo-soprano, Paul Germanaz, ténor, Louis Dechambre, piano

​Crozon - Église Saint-Pierre

Mardi 21 juillet 2026 à 18h

Conférence "Compositrices : l'histoire oubliée de la musique" (La période romantique)

Guillaume Kosmicki, musicologue​

Camaret - Cabane noire d'exposition (Sillon)

Mercredi 22 juillet 2026 à 20 h 30

"Les Musiques de Madame Bovary"

David Kadouch, piano

Lanvéoc - Église Sainte-Anne

Samedi 25 juillet 2026 à 18 h 30

"Songe d'une nuit d'été"

Orchestre National de Bretagne

Direction : Nicolas Ellis

Soliste : Fabien Boudot

Améthyste - Crozon

Dimanche 26 juillet 2026 à 20 h 30

"De Vienne au Nouveau Monde"

Quatuor Hanson

Landévennec - Abbaye Saint-Guénolé

Mardi 28 juillet 2026 à 20 h 30

"Le Rossignol & l'Archiduc"

Trio Nebelmeer

Camaret-sur-Mer - Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour

Tarifs individuels / Concerts :

​Plein tarif : 22€/concert ; pour 3 ou 4 concerts différents achetés : 19€/concert ; pour 5 ou 6 concerts différents achetés : 17€/concert

​Tarif réduit * : 18€/concert ; pour 3 ou 4 concerts différents achetés : 16€/concert ; pour 5 ou 6 concerts différents achetés : 14€/concert

​Jeunes < 18 ans : entrée libre

​Tarifs individuels / Conférence :

​Plein tarif : 8€

​Tarif réduit * : 5€

​Jeunes < 18 ans : entrée libre

* demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants