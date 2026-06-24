En presqu'île de Crozon, le festival Classic à l'Ouest 2026Publié le 30/06/2026
C'est la 6ᵉ édition de Classic’ à l’ouest, du 15 au 28 juillet 2026, en Presqu’île de Crozon. Comme chaque année, ce festival permet à des artistes renommés de se produire dans des lieux du patrimoine. S'il s'agit toujours essentiellement de musique de chambre, on pourra cependant cette année applaudir l'Orchestre national de Bretagne au centre culturel Améthyste. Une conférence s'ajoute au programme des concerts.
Le site internet de Classic à l'Ouest
Mercredi 15 juillet 2026 à 20 h 30
Concert d'ouverture "Cosmopolitan Winds"
Ensemble Ouranos, quintette à vents
Camaret-sur-Mer - Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour
Samedi 18 juillet 2026 à 20 h 30
"Les Folies Lyriques"
Concert Génération Opéra avec : Lila Dufy, soprano colorature, Léontine Maridat-Zimmerlin, mezzo-soprano, Paul Germanaz, ténor, Louis Dechambre, piano
Crozon - Église Saint-Pierre
Mardi 21 juillet 2026 à 18h
Conférence "Compositrices : l'histoire oubliée de la musique" (La période romantique)
Guillaume Kosmicki, musicologue
Camaret - Cabane noire d'exposition (Sillon)
Mercredi 22 juillet 2026 à 20 h 30
"Les Musiques de Madame Bovary"
David Kadouch, piano
Lanvéoc - Église Sainte-Anne
Samedi 25 juillet 2026 à 18 h 30
"Songe d'une nuit d'été"
Orchestre National de Bretagne
Direction : Nicolas Ellis
Soliste : Fabien Boudot
Améthyste - Crozon
Dimanche 26 juillet 2026 à 20 h 30
"De Vienne au Nouveau Monde"
Quatuor Hanson
Landévennec - Abbaye Saint-Guénolé
Mardi 28 juillet 2026 à 20 h 30
"Le Rossignol & l'Archiduc"
Trio Nebelmeer
Camaret-sur-Mer - Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour
Tarifs individuels / Concerts :
- Plein tarif : 22€/concert ; pour 3 ou 4 concerts différents achetés : 19€/concert ; pour 5 ou 6 concerts différents achetés : 17€/concert
- Tarif réduit * : 18€/concert ; pour 3 ou 4 concerts différents achetés : 16€/concert ; pour 5 ou 6 concerts différents achetés : 14€/concert
- Jeunes < 18 ans : entrée libre
Tarifs individuels / Conférence :
- Plein tarif : 8€
- Tarif réduit * : 5€
- Jeunes < 18 ans : entrée libre
* demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants