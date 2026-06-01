Le Cicodes et Droit d'asile Quimper Cornouaille nous expliquent les migrations, la diversité des réalités de terrain, le quotidien vécu par les personnes concernées pour en finir avec les idées reçues sur ce sujet.

Le site internet du Cicodes

Droit d'asile Quimper Cornouaille sur le site Infolocale

Monique Mariyanayagam est présidente du Cicodes, et elle est aussi membre active de l'association Droit d'asile Quimper Cornouaille qui aide les personnes concernées par l'immigration dans leurs démarches administratives. Elle participe donc à la fois aux actions de sensibilisation et d'éducation de la première association, et elle connait les réalités de terrain grâce à la seconde.

Quand on parle de migrations, il faut se rendre compte que le phénomène a toujours existé : les humains se sont toujours déplacés. L'Australie a ainsi été peuplée d'humains dès - 65 000 ans ! La plupart des déplacements de réfugiés se font entre pays du sud. Les étudiants représentent une part importante des personnes accueillies en France chaque année. Les idées reçues sont légion à ce sujet.

Il est important aussi de définir les termes. Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. On peut être devenu Français, on sera toujours un immigré. À l'inverse, les personnes racisées, si elles peuvent éventuellement avoir des parents immigrés, n'en sont pas moins, pour la plupart, nées en France et de nationalité française.

Le droit d'asile pour les personnes physiquement menacées dans leur pays d'origine

On peut migrer pour de nombreuses raisons : rejoindre une partie de sa famille, venir travailler, échapper à des difficultés importantes d'origine économique ou climatique. Les personnes qui sont physiquement en danger, du fait d'une guerre ou de persécutions liées à leur culture, leur religion, leur orientation sexuelle ou des violences intrafamiliales (excision, mariage forcé) peuvent alors devenir demandeuses d'asile et obtenir (au bout de plusieurs mois) le statut de réfugiées. Obtenir le droit d'asile peut être difficile quand on vient d'un pays qui n'est pas en guerre, mais qu'on est individuellement menacé ; il faut pouvoir prouver qu'on est en danger. Les ressortissants afghans ou syriens obtiennent facilement le droit d'asile en France, ceux de Géorgie moins.

L'association Droit d'asile Quimper Cornouaille aide les personnes à demander l'asile et les accompagne lors des audiences (avec un soutien financier éventuel pour les déplacements).

Titres de séjour : le casse-tête du tout numérique

Pour les personnes étrangères qui sont en France pour étudier ou travailler, c'est l'Administration numérique des étrangers en France qui traite les dossiers. Une numérisation parfois problématique, déjà pour des raisons matérielles (disposer d'un équipement numérique) et parce que certains cas délicats mériteraient d'être démêlés par un agent humain. Les délais de recours sont par ailleurs très longs et certaines personnes perdent leurs emplois faute d'avoir obtenu à temps le renouvellement de leur titre de séjour (de durée variable selon les situations). Nombre d'entreprises des secteurs en tension (agro-alimentaire, restauration, bâtiment) déplorent cette situation. Les coûts des titres de séjour sont par ailleurs en augmentation.

Le Cicodes pour sa part, travaille à déconstruire les préjugés, à expliquer les situations dans leur complexité, à sensibiliser. A la médiathèque de l'association, à l'espace associatif Waleck-Rousseau de Quimper, on peut notamment emprunter :