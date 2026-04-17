Chez Monique, troisième édition du festival des cultures queers les 8 et 9 mai 2026, au Vallon à Landivisiau.

Le site internet de Chez Monique

Le festival et l'association sont nés du constat qu'il existait peu ou pas d'événements queer en Finistère et encore moins hors des grandes villes. Les deux premières éditions de Chez Monique ont d'ailleurs eu lieu à la campagne à Berrien puis Locmélar. L'édition 2026 aura lieu à Landivisiau où la salle du Vallon permettra des propositions scéniques plus variées.

Quant au nom du festival et de l'association, c'est un hommage à Monique Wittig écrivaine et militante féministe lesbienne qui fut une des premières à penser le modèle genré comme un schéma et un système auquel on pouvait donc résister.

La programmation musicale est composée avec soins, tissée depuis le réseau des organisateurices du festival.

Les causeries et débat suivent le fil des préoccupations sociales et politiques du moment (Monique Wittig, Addiction, Domination faite aux enfants). Sérigraphie, radio, balade botanique... les ateliers aussi s'adaptent à toutes les sensibilités.

Rendez-vous donc les : 8 & 9 mai 2026 pour un week-end rempli de musique, de danse, de rencontres littéraires, de stands et d’ateliers.

Horaires : 11 h-01 h et 10 h-01 h

Lieu : La salle le Vallon, 29400 Landivisiau