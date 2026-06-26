Les maraîchers de la Coudraie, un chantier d'insertion en mouvement

Les Maraîchers de la Coudraie, c'est à la fois une ferme maraichère de Quimper, sur la route de Guengat. On y cultive des légumes en agriculture biologique. Et c'est aussi une entreprise d'insertion économique (IAE) pour les personnes dites "éloignées de l'emploi". Ce type de structure permet de proposer un environnement de travail bienveillant, de manière à reprendre contact avec le monde du travail, avec un temps dédié à la construction d'un projet professionnel. Cela permet de reprendre un rythme, une vie sociale, d'acquérir des compétences transférables dans d'autres secteurs professionnels. Aujourd'hui les salariés travaillent dans les serres, sont à la vente chaque mardi et vendredi de 11H à 18h.

Afin de contrer les difficultés du secteur de l'IAE, la ferme a un nouveau projet : diversifier ses activités. En effet, plusieurs chantiers aux alentours ont cessé leur activité. Il faut donc assurer l'avenir. Le pain est un produit complémentaire des légumes et pourquoi pas aussi la pizza qui pourra être garnie des produits de la ferme.

Le fournil recevra des subventions publiques, des aides de fondations privées, un prêt bancaire sera sollicité pour financer le four à bois et les aménagements annexes (pétrin, batteur, etc.), qui sont évalués à 170 000 euros. Un boulanger sera recruté pour encadrer ; deux personnes en insertion l'assisteront. Ce nouvel atelier permettra d'accueillir de nouvelles personnes et d'accroitre les compétences de celles qui travaillent déjà en maraîchage.