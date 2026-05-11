Le Conseil régional se désengage du centre de formation agricole de Kerliver à Hanvec. Un comité de soutien de cette très vieille école d'agriculture installée dans un manoir du XVIe siècle et un domaine de 42 hectares s'est constitué pour sauver ce centre de formation adapté aux enjeux climatiques.

Le site internet du Comité Kerliver

Le site internet du Centre de formation de Kerliver

Le centre de formation des apprentis (CFA) et Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de Kerliver à Hanvec n'est pas encore fermé ; il accueillera des élèves à la rentrée 2026 et il organise une journée portes ouvertes le 30 mai 2026.

Ceci dit, son avenir s'assombrit depuis que, le 4 juillet 2025, le Conseil régional a annoncé qu'il se désengageait financièrement de ce site qui fait partie d'un ensemble de lycées et centre de formation agricoles avec le lycée de l'Aulne de Châteaulin et celui de Suscinio à Morlaix. La Région veut transférer les formations de Kerliver à Châteaulin où des bâtiments supplémentaires seront construits.

Des formations connectées aux enjeux agricoles et forestiers liés au climat

Pour l'équipe pédagogique et administrative de Kerliver, cette nouvelle a été un coup dur. Passé la sidération, un collectif s'est formé et défend la cause du site hanvécois qui accueille 250 personnes en formation initiale et 450 en formation continue (paysage, maraîchage, élagage, gestion forestière).

Déjà, il y a ce manoir du XVe siècle et cette longue histoire puisque c'est en 1884 qu'y est née la première école d’enseignement agricole de France à accueillir des filles. Le bâtiment est certes ancien, mais il est entretenu par l'encadrement et les élèves depuis des années, tout comme le domaine de 42 hectares.

Ce domaine justement, a la particularité d'être écolabellisé. Il est tout à fait adapté aux enseignements orientés vers l'agro-écologie et une gestion adaptée des milieux agricoles et forestiers, en période de changement climatique. "On pratique déjà la sobriété au quotidien, la robustesse aussi. Les formations de Kerliver, c'est l'avenir !" plaide le collectif qui recueille le soutien des entreprises agricoles ou paysagères de son territoire, la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas dont c'est le seul centre de formation.

Miser davantage sur la formation professionnelle continue ?

Pour expliquer son désengagement financier, la Région Bretagne argue des coûts de gestion de l'établissement (un déficit de 320 000 € en 2025, ndlr) et des perspectives démographiques déclinantes qui impactent déjà les lycées. Pour le comité de soutien, rien n'est moins sûr tant que la Bretagne reste attractive du fait de son climat tempéré. En outre, pour développer les ressources propres du centre, le développement des formations courtes et de la formation professionnelle continue est envisageable, du fait de la souplesse des équipes et des outils pédagogiques de Kerliver.

La mairie de Hanvec, propriétaire du site, regrette la décision de la Région, mais ne peut pas proposer de solution pour l'instant. Le comité de soutien quant à lui continue à fédérer autour de lui et à faire connaître sa position, notamment à l'occasion de la journée portes ouvertes du 30 mai 2026 : visite du site toute la journée et balade commentée sous l'angle de la résilience et de la robustesse, par l'arboriste David Happe et David Moalic enseignant en paysagisme et aménagement écologiques ; démonstration de savoir-faire et d'outils par Emmanuel Lagadou, etc.