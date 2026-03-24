TropMytho, c'est un camion animé par des journalistes de métier qui sillonne les écoles et les places publiques pour sensibiliser jeunes et moins jeunes aux fake news et à la désinformation.

Le camion TropMytho et les actions de l'association Lumières sur l'info

Éloïse Renou, journaliste, membre de l'association "Lumières sur l'info" assure, avec une équipe fournie dont les membres se relaient (Morgane, Carole, Alexis) des interventions et des animations dans des écoles, Ehpad, clubs de foot, associations et lieux publics.

Comme partout en France, le but de la tournée du camion TropMytho, du 22 mars au 4 avril 2026 en Bretagne, est de lutter contre les fake news et la désinformation. Durant les interventions en classe, les journalistes abordent également des sujets actuels comme l'intelligence artificielle en image et vidéo. Ils expliquent les étapes de vérification et les clés pour vérifier et décrypter les informations peu fiables ou que l'on ne peut croiser. On échange sur nos façons de nous informer au quotidien au travers des ateliers.

À bord du Camion de l’info TropMytho, tout est prêt pour accueillir petits et grands : revues de presse, activités ludiques, outils pédagogiques, matériel de reportage audio et vidéo, expositions itinérantes…

Sont aussi organisées des tables rondes, des conférences, des débats pour aborder des sujets plus profonds : la liberté de la presse et le pluralisme des médias, le rôle du journalisme de proximité dans nos démocraties.