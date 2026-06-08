Le Bistr'os, café associatif de Rosnoën a fêté ses deux ans en mai 2026. Cette expérience purement bénévole montre que la mayonnaise intergénérationnelle a bien pris et qu'elle semble prête à rester ferme pendant longtemps.

La page Facebook du Bistr'os

Lors de sa création il y a deux ans à l'appel de l'équipe municipale, beaucoup avaient des doutes. Un café associatif dans un ancien ossuaire, c'est déjà étrange... et puis ouvrir le bistrot en comptant seulement sur le bénévolat, est-ce tenable sur le long terme ?

Fédérer des gens qui ne se seraient jamais côtoyés

Une dizaine de bénévoles ont pris le projet en main et force est de le constater par cette chaude journée de mai 2026 : le Bistr'os a deux ans et bon pied bon œil ! Il a su fédérer autour de lui. C'est comme un petit "miracle" (normal dans un ancien lieu sacré) : des gens de tous les âges, qui ne se seraient pas forcément côtoyés, qui n'habitent pas forcément la commune, s'activent ensemble à monter un barnum ; puis participent au repas "auberge espagnole", viennent écouter les concerts, tenir le bar, proposer des animations.

Ces dernières sont si variées qu'on y trouve forcément son compte : soirée jeux, karaoké, vente au profit d'une cause humanitaire, sessions musicales, paniers paysans, conversations en breton, et même le chantier de construction participatif (en une semaine !) d'un magnifique préau, contre le pignon du bâtiment, pour faire des barbecues ou des causettes même quand le bar est fermé !

Cheville ouvrière du futur Espace de vie sociale de l'Aulne maritime

Le café associatif compte près d'un millier de membres, qui ont été de passage une fois en été, ou qui s'impliquent toute l'année dans les commissions d'organisation et dans la vie du lieu. Bien sûr, il y a des soirées d'hiver pendant lesquelles la porte reste close faute de bénévoles derrière le zinc. Pour autant, on peut vraiment dire que le Bistr'os est une réussite hors du commun. L'association participe à la création de l'Espace de vie sociale de l'Aulne maritime qui animera Rosnoën, le Faou et Pont-de-Buis à partir de la rentrée. C'est bien logique.