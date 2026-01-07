Un atelier croisé des Petits débrouillards et de Transistoc'h autour de la biodiversité, avec de la radio dedans, à la Maison familiale rurale de Rumengol pour les élèves de seconde professionnelle Métiers du commerce et de la vente.

Amandine Gautron est médiatrice scientifique chez les Petits Débrouillards Grand Ouest à Quimper, et Marine Pellier, enseignante de sciences du vivant à la Maison familiale rurale de Rumengol a fait appel à elle pour expliquer aux élèves de seconde professionnelle Métiers du commerce et de la vente les enjeux de biodiversité liés au changement climatique, ses impacts et les adaptations possibles sur notre territoire. Une dizaine de séances sont consacrées au sujet et elles sont soutenues par l'outil radio avec le concours de Transistoc'h.

D'un côté, les jeux de l'association d'éducation populaire et de vulgarisation scientifique permettent aux élèves de comprendre des phénomènes complexes comme les perturbations des chaines alimentaires liées à la perte de biodiversité, les vulnérabilités des forêts aux périodes de sécheresse et de forte chaleur et les réactions des arbres, les modes de production agricole et leur résilience, les espèces marines, etc.

De l'autre côté, les enregistreurs et les micros de Transistoc'h ouvrent les élèves sur le son, les techniques de captation des voix, des ambiances sonores, des bruitages... et la radio oblige à reformuler ce qu'on a fait, à synthétiser les expériences et découvertes, à structurer ses idées, etc.

Marine Pellier formatrice de la MFR Rumengol, qui intervient dans toutes les classes en sciences et produits alimentaires perçoit bien l'intérêt de cette double approche didactique.

Les expériences proposées par les Petits Débrouillards permettent de sensibiliser la classe de seconde aux enjeux environnementaux et de mieux les comprendre. Ils produisent à la suite une émission radio visant à expliquer ce qu'ils ont fait et à sensibiliser les auditeurs.

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.