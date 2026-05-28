Fin de mission de service civique chez Transistoc'h pour Alexandre, Noé et Nathan, après huit mois de programmation musicale pour les deux premiers et de reportage pour le troisième.

Leur aventure chez Transistoc'h a commencé en automne 2025. Aucun de ces trois jeunes hommes ne connaissait vraiment le milieu de la radio, fut-elle associative. Tous les trois se sont tournés vers le service civique face au flou de leurs perspectives professionnelles, Alex et Noé ne se projetant pas dans un métier particulier, Nathan suite à l'interruption de son apprentissage. Pour les trois, comme souvent, l'expérience a permis de prendre le temps de réfléchir et de découvrir un nouveau milieu.

Amateurs et pratiquants de musique, Noé et Alexandre étaient dans leur élément dans leur mission : repérer des artistes en adéquation avec la ligne artistique de la radio, réaliser des chroniques Sonar pour mettre en avant des nouveaux albums et EP. Le temps fort de la mission a été la participation au festival rennais Les transmusicales : plateaux radio collectifs avec les autres radios de la Corlab, interviews d'artistes, etc.

Totalement novice en matière de reportages radio, Nathan a pu s'appuyer sur son goût des contacts humains et sa curiosité pour réaliser plus d'une cinquantaine de sujets. Il assurait tout, depuis la prise de contact et la documentation, jusqu'à la mise en ligne et la rédaction de l'article, en passant par la captation, les interviews, le montage et le mixage.

Les trois volontaires sont d'accord pour saluer la bonne ambiance de travail et constater que les huit mois ont passé très vite !

L'équipe de Transistoc'h les remercie et leur souhaite bon vent pour la suite.