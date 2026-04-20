Bien être et emploi : retour d'expériences

Il y a d'abord eu une première émission radio issue de la rencontre avec le groupe lors du deuxième jour de l'action "Être bien dans sa tête, être bien dans son corps pour aller vers l'emploi". Nous nous étions retrouvés à Emmaüs. Tout le monde a été interviewé pour raconter ce qu'il s'était passé la veille, pour expliquer comment chacun s'est retrouvé inscrit sur cet atelier de deux jours. Nous nous sommes ensuite retrouvés une semaine après au centre de formation Exabeauté pour écouter tous ensemble cette émission et partager autour ce cette expérience.