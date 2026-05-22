L'école de cirque Balles à fond fête ses 30 ans !

Les 30 et 31 mai 2026, l’association quimpéroise Balles à fond fêtera ses 30 ans dans le quartier de Kermoysan, son lieu d’ancrage.



Crée en 1996, Balles à fond œuvre depuis trois décennies au partage des arts du cirque avec le plus grand nombre. De la découverte au perfectionnement, Balles à fond accueille chacun chacune quelles que soient ses capacités.

Située à deux pas de la MPT de Penhars et du studio quimpérois de Transistoc’h, l’école de cirque forme chaque année près de 300 élèves adhérent.e.s dès 3 ans, et initie plus de 800 personnes aux arts du cirque, à travers divers partenariats.

Alors, imaginez un peu, dans l’épaisseur d’une vie de 30 années, le nombre de rencontres, d’évènements, d’histoires, de liens tissés; aussi les questionnements, les doutes peut-être, les obstacles à aborder et comment …

En 30 ans, pour Balles à fond, que s’est-il passé ? A quel point les temps ont-ils changé? Quelles empreintes ont-ils laissées ?

Dans cette émission, ARTHUR CASSONNET, coordonnateur de l’école de cirque Balles à fond, revient avec nous sur l’histoire de l’association, ses valeurs, l'évolution de la pratique des arts du cirque et le plaisir qui s'y associe… sans oublier le programme des festivités!

Une histoire d'amitié, une œuvre collective

A l'origine de Balles à fond, il y a trois amis jongleurs : Loïc Apard, Jérôme André et Pierre Drévillon, qui ont commencé par organiser des rassemblements autour de leur pratique. En 1996, l’association a été créée à Penhars, son berceau et les premiers rendez-vous de jongleurs ont été organisés avec la MPT de Penhars. Puis, l'association prenant progressivement de l’ampleur, un chapiteau a été installé à l’année sur un terrain mis à disposition par la Ville, à Creac’h Gwen. S'en est suivie une période alternant pratique des ateliers à la MPT de Penhars et itinérance.

En 2015, La Maison du cirque a été construite à Kermoysan. L’école a alors trouvé un lieu d’ancrage permanent dans des locaux adaptés à la pratique circassienne.

Des défis, Balles à fond en a connus; d'abord pour s'implanter sur le territoire et développer sa pratique; Et plus récemment, pour se relever des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid.

Face aux épreuves, l'association a tenu.

Selon Arthur, la pérennité de l’association participe d'une œuvre collective (impliquant l'ensemble des bénévoles, les salarié.e.s, les partenaires et institutions). Elle est le fruit de la mutualisation des énergies, d'un désir profond de donner jour aux projets et d'un engagement ferme des différent.e.s acteur.ice.s.

Aujourd’hui, l’association est composée d’un bureau de 6 personnes, d'un conseil d'administration de 15 personnes, de 6 salarié.e.s, de bénévoles, et d’adhérent.e.s fidèles à la structure.

L'école de cirque est une école fédérée, qui adhère à la Fédération française des écoles de cirque, ce qui lui confère un label qualité (qui englobe la formation des enseignant.e.s, la qualité des espaces de travail et la vérification du matériel).

L'école propose des ateliers réguliers et des projets plus ponctuels en partenariats avec des établissements et structures scolaires, sociales et médico éducatives. Une formation intensive - le cycle perfectionnement - est proposée aux élèves désireux-ses d'affermir leur pratique, voire de se professionnaliser.

Une association en phase avec l’évolution de la pratique des arts du cirque

L'homme va au cirque pour s'étonner de l'homme

La pratique des arts du cirque a évolué dans le temps et s'adapte désormais davantage aux capacités physiques et aux objectifs des personnes.

Si la discipline et la maîtrise technique sont toujours de mise au plus haut niveau pour pouvoir se présenter sur scène dans une optique d'excellence, l'exigence passe aujourd'hui, aussi par la connaissance et le respect de son corps, la qualité de l'alimentation et de l’hygiène de vie. C’est un message qui est transmis aux apprenti.e.s circassien.ne.s pratiquant au sein du cycle perfectionnement de l’école.

Un espace de transmissions où chacun.e a sa place

L’école de cirque forme chaque année 290 élèves adhérent.e.s à partir de 3 ans, et initie plus de 800 personnes aux arts du cirque à travers des partenariats avec des établissements scolaires, des associations et des structures médico-éducatives.

C’est avant tout un lieu où se transmettent et se partagent des valeurs telles que l’égalité, le respect et la solidarité, en s'appuyant sur une pédagogie encourageant l’autonomie, l’initiative et la créativité.

Arthur Cassonnet rappelle que le cirque est un art du contact qui implique le respect de son corps et de celui de l’autre. C’est un art adaptable. Peu importe l’horizon d’où on vient, il y a de la place pour chacun.e, quelles que soient soient ses capacités et son vécu. Personne n’est laissé de côté.

Grâce au Contrat de Ville, Balles à fond peut mener des ateliers gratuits à l’attention des jeunes du quartier de Kermoysan ( les mardis et mercredis). L’école propose par ailleurs des stages en partenariat avec la MPT de Penhars et le Théâtre de Cornouaille. En outre, Balles à fond participe à plusieurs événements : le festival REVA, festival Circonova, la Fête de la musique…

Un lieu de célébrations : les 30 et 31 mai, on se retrouve sur le parvis pour souffler les bougies

Balles à fond célébrera ses 30 ans sur tout un week-end, les 30 et 31 mai 2026.

Le samedi 30 mai, ce sera arts de rue, avec un bouquet de spectacles en extérieur

La fête débutera à 13h30 sur le parvis de la MPT de Penhars, avec plusieurs spectacles et animations gratuits. Seront aussi installés sur place une buvette et de quoi se restaurer (on trouvera notamment les spécialités Comoriennes de l'association Sawa Sawa ainsi que la cuisine Antillaise de Feeling Caraïbes).

Au programme :

Entre 13h30 et 15h : les représentations des élèves des cycles 1, 2 et 3 et du cycle perfectionnement de l'école de cirque,

A 14h et à 15h45: la fanfare Les zingueurs band, clique de zikos foutraques, nomades et sans frontière,

clique de zikos foutraques, nomades et sans frontière, A 16h15 le spectacle Justine Titefleur de Siméon Ronzier - solo acrobatique autour d’un mât chinois, d’un bouquet de fleurs et d’une vieille radio!

- solo acrobatique autour d’un mât chinois, d’un bouquet de fleurs et d’une vieille radio! A 17h40, la performance acrobatique du trio de feu Bamdoléo, composé de Siméon Ronzier, Arthur Cassonnet et Baptiste Balot.

À 20h, un cabaret - au cours duquel se rencontreront toutes les générations d'artistes circassiens de Balles à fond - sera proposé sous chapiteau. Ce spectacle invite à découvrir une succession de numéros mêlant création circassienne, poésie et émotions, dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Pensé comme un moment hors du temps, ce cabaret est aussi une parenthèse pour célébrer les 30 ans de l’association, entre souvenirs partagés et énergie du présent. Ce spectacle est payant, pensez à réservez vos places : https://www.ballesafond.fr/festival-des-30-ans-de-balles-a-fond/

Le dimanche 31 mai, la fête continue

Avec dès 15h à la Maison du cirque, la chorale Tournesol et Balles à fond - À la croisée des univers, ce concert-spectacle propose une rencontre singulière entre le cirque et le chant africain. La chorale quimpéroise Tournesol (regroupant 60 choristes autour de Bernard Kalonn), reprendra le requiem de Mozart en gospel tandis que des improvisations circassiennes seront dessinées en l’air et au sol.

Puis à 17h, le chapiteau accueillera de nouveau le cabaret cité plus haut, pour une seconde représentation.

Ces deux spectacles sont payants – pensez à réserver vos places : https://www.ballesafond.fr/festival-des-30-ans-de-balles-a-fond/

Remerciements

Un grand merci à Arthur Cassonnet pour sa présence généreuse.

Arthur remercie chaleureusement Karen, Isabelle, Julie, Maïa et Terry, les salarié.es de l’association sans lesquel.le.s Balles à fond ne fonctionnerait pas!



Plus d’informations sur Balles à fond et le programme de l’anniversaire : https://www.ballesafond.fr/



Crédits photo : archives balles à fond



