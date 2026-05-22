Coups de chaud en Arctique !

Plus grande île non continentale de la planète, le Groenland, victime expiatoire d’un dérèglement climatique dont sa très faible population autochtone n’est absolument pas responsable, bénéficie d’une publicité, depuis que Trump en a fait une cible de ses pulsions prédatrices, dont les inuit se seraient bien passés.

Mis à part que ces terres sont réputées froides, qu’on y chasse le phoque et que son sous-sol est riche en terres rares, nous nous apercevons surtout que nous connaissons peu de choses de ce vaste territoire et de la culture de son peuple.

Pour y remédier, notre invité, Jean-Michel Huctin, anthropologue et ethnologue, spécialiste du Groenland, vient de publier DÉSIRABLE ARCTIQUE aux éditions de l’aube dans la collection Monde en cours. Ce récit, qui se lit comme un roman, aborde tous les aspects de la réalité groenlandaise, son histoire, la complexité de ses relations avec le Danemark, les menaces constantes des États-Unis, les qualités et les défauts de ceux qui y habitent, soudés pourtant autour d’une volonté quasi unanime d’indépendance.

Bonne écoute !

Le livre

DÉSIRABLE ARCTIQUE – Jean-Michel Huctin – Éditions de l’aube – Collection Monde en cours

L’auteur

Jean-Michel Huctin, enseignant-chercheur en anthropologie/ethnologie, maître de Conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, est également auteur, scénariste et cofondateur de l’Uummannaq Polar Institute.