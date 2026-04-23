Une autre histoire juive

Israël et sa politique d’apartheid coloniale et génocidaire, ses ministres arborant des pins en forme de nœud de pendu, les bombardements quotidiens sur toute le Moyen-Orient sur toutes les chaînes d’info, dans tous les journaux, voilà de quoi oublier que le peuple juif a longtemps été à la pointe des luttes d’émancipation pour l’humanité entière, que c’est même l’une des raisons qui lui ont valu pogrom et massacres de masse. Cette histoire-là est trop souvent tue.

Un autre récit s’avère donc indispensable pour analyser ce déluge d’informations biaisées, de communiqués de presse de chef d’état-major israélien repris sans aucune réserve. Yuna Visentin nous offre avec ENTRE AUTRES, ce regard décalé, une analyse fine des causes de l’antisémitisme à travers l’histoire, un panorama édifiant des luttes juives dans les mouvements de résistance, sans oublier les origines du sionisme et ses tragiques conséquences.

YUNA VISENTIN est ancienne élève de l’École normale supérieure, professeure agrégée, essayiste et chercheuse indépendante. Après plusieurs années d’enseignement et de recherches sur les rapports entre littérature, philosophies juives et traditions hétérodoxes, elle a publié Une autre école est possible, un essai sur la reproduction des oppressions de race, de genre et de classe à l’école, ainsi que Spiritualités radicales aux Éditions Divergences. Entre autres est son troisième essai.