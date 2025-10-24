Après avoir enseigné pour l'Éducation nationale, Aurélie Bouttier a créé une école alternative à Châteaulin, qui s'appuie sur les pédagogies Freinet et Montessori. Elle nous accueille dans l'école des Plumes Vertes de Châteaulin, établissement hors contrat porté par l'association À l'ombre du verger. Elle nous raconte son parcours et ses engagements pédagogiques.

La page Facebook de l'École des plumes vertes

L'école des Plumes vertes est une école dite alternative, dite "hors contrat". En fait, elle suit le programme officiel, mais avec ses propres méthodes d'enseignement.

Une ancienne prof de l'Éducation nationale qui rêvait de Finistère et d'autres méthodes

Aurélie, qui l'a fondée, a enseigné pour L'Éducation Nationale comme professeure des écoles. Cette expérience lui a cependant permis de constater que certaines compétences et certains enseignements méritent une autre pédagogie pour être acquis par les enfants... Elle s'inspire alors de méthodes centrées sur l'observation, la réflexion par soi-même, l'initiative personnelle tout en appliquant les fondamentaux et le programme de l'enseignement général. Les méthodes Freinet et Montessori sont privilégiées.

Aurélie a choisi de s'implanter à Châteaulin, car elle est originaire du Finistère et le système de mutations de l'Éducation nationale l'empêchait de changer de département dans un délai raisonnable.

En fondant cette école alternative des Plumes vertes, Aurélie a pris la mesure de l'engagement énorme que cela supposait tant sur le plan financier que sur celui du temps, ou celui de la responsabilité vis-à-vis des enfants et de leurs parents.

Une ancienne crêperie où on se sent comme à la maison

Dans l'ancienne crêperie où l'école des Plumes vertes est installée, il y a deux classes (maternelle et élémentaire) ; pas de cantine (les enfants apportent leur déjeuner), et un jardin pour la récré, à l'ombre du verger comme le suggère le nom de l'association qui gère l'école. On se sent comme à la maison : quand on arrive, on met ses chaussons et pour travailler, on peut s'installer où on veut, même sur le canapé. Les élèves peuvent prendre le temps de mener leurs activités, en solo ou en groupe, étant donné l'effectif réduit (sept élèves).

Tous les enfants peuvent être accueillis et s'épanouir dans ce type d'école, y compris celleux qui ont des difficultés sociales ou qui sont neuroatypiques.

En septembre 2026, l'école espère accueillir davantage d'enfants ; l'idéal est d'atteindre les 18 élèves. Au-delà, il faudra recruter une personne supplémentaire pour enseigner.