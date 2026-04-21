L'art d'accéder à l'emploi : retour d'expérience

Ce retour d'expérience a eu lieu au studio de Quimper en présence de trois des participants, de deux conseillers France Travail et du directeur de Transistoc'h. Cet épisode permet de revenir sur cette action "L'art d'accéder à l'emploi" portée par France Travail et soutenu par le Ministère de la Culture et le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. L'agence France Travail de Quimper Sud a décidé de proposer à des demandeurs d'emploi une série d'ateliers radio leur permettant de travailler sur leur confiance, sur l'expression de soi. cela a donné lieu à une émission radio réalisée avec différents invités (employeurs, demandeurs d'emploi, psychologue du travail). Avant de vous plonger dans les coulisses de cette émissions vous pouvez réécouter l'émission sur notre site via le lien suivant

https://www.transistoch.bzh/actu/des-metiers-et-des-son-france-travail-insertion-art-d'acceder-%C3%A0-l'emploi/

Pour en savoir plus sur le dispositif l'Art d'accéder à l'emploi :

https://www.francetravail.org/regions/hauts-de-france/acteurs-de-lemploi/aae/lart-dacceder-a-lemploi.html?type=article