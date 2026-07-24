Souvenirs d'un voyage à Varsovie par les 4e de Lesneven

Cette année, les 4e du lycée Le Cleusmeur à Lesneven sont allé·e·s en voyage scolaire à Varsovie. Les élèves sont revenu·e·s en France avec un micro plein de sons et la tête pleine de souvenirs.

Le programme de ce voyage en Pologne était dense notamment en histoire. De tous les musées, de tous les quartiers visités et de tous les monuments observés, qu'est ce qui a marqué les élèves ?

Musée de l'insurrection, musée du train, monument du petit insurgé, vieille ville de Varsovie,... : ces jeunes de 14 ans ont accepté de partager avec nous un souvenir marquant mais aussi d'évoquer leurs émotions et leurs ressentis vis à vis de la guerre.