Déjà un an d'activité pour l'association La Rec'Up à Hanvec. Cette recyclerie de matériaux du bâtiment est aussi un lieu où on peut venir bricoler et apprendre à bricoler, le bois en particulier.

La page Facebook de La Rec'Up

Du bois de menuiserie, du mobilier de cuisine, des portes et fenêtres, du carrelage, une chaudière d'occasion, des parquets, des peintures, boîtes en carton, parpaings.... C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver à la Rec'Up au fil des dons et des chantiers de déconstruction bien menés, qui permettent de récupérer beaucoup de matériaux voire d'équipement d'occasion, vendus à très bas pris. Bien sûr, les prix.

En outre, on trouve dans le hangar de la recyclerie un accueil chaleureux. C'est une association et c'est important. Peu à peu, elle a aménagé un espace dans lequel d'imposantes machines-outils vont permettre de travailler le bois avec soin, et en étant accompagné par le salarié (charpentier de métier) et les bénévoles compétents.

Cela fait juste un an que la Rec'Up a ouvert ses portes à l'entrée d'Hanvec et ça se fête, le samedi 4 juillet 2026 de 11h à 17h !

