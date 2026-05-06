Le marché de printemps de l'association Cœurs d'Artisanes revient pour une 3ᵉ édition le dimanche 17 mai 2026 de 10 à 17 h 30 dans le bourg de Telgruc-sur-Mer et ce sera 100% artisanal et local !

Vingt-cinq stands d'artisans seront présents pour la troisième édition de ce Printemps des artisans, dans des secteurs très variés : céramique, mosaïque, bijoux, travail du bois, textile, etc. Pour ambiancer et animer la place, un manège fabriqué par un habitant et un groupe de percussions telgrucien. Pour boire et manger, une buvette tenue par l'association Argol en rose et le foodtruck Glaz qui propose des bouquets de crêpes. Les produits utilisés sont tous d'origine locale : lait de la ferme de Keralait ; cidre de Rozavern; boisson de la brasserie O'taquet et autres produits de Café Sable !