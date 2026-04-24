Apnée : récit de l'AVC de Camille, 7 ans, par son père Yannig Guéguen

Dans Apnée, paru aux éditions Favre, Yannig Guéguen livre un récit haletant de l'accident vasculaire cérébral que sa fille Camille a fait à sept ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans et s'en est sortie, avec une perte de mobilité du côté gauche. Tous deux nous racontent cette expérience brutale et pourtant non dénuée d'espoir.

L'AVC pédiatrique touche près de 1000 enfants par an. La malformation artèrio-veineuse dans le cerveau est rare, mais pas tant que ça. C'est elle qui a provoqué l'accident vasculaire cérébral de Camille, 7 ans, un soir de novembre, à quelques jours des quarante ans de son père Yannig. Quand ses parents se sont rendu compte que leur fille était inconsciente, tout s'est enchaîné : l'hôpital Morvan de Brest en hélicoptère, le pronostic vital engagé, le transfert dans une ambulance silencieuse et sous mille précautions pour l'opération à de plusieurs heures au CHU la Cavale blanche, une sédation très profonde pour préserver le cerveau de la fillette, de l'attente, encore de l'attente dans un "salon des familles" et cet univers si particulier qu'est l'hôpital, l'angoisse absolue de perdre son enfant, puis le réveil, très lent pour contrer les effets de la sédation, l'annonce d'un handicap irréversible (perte de mobilité du côté gauche), les six mois de rééducation au centre Ti Yann de Brest, puis le retour à la vie "normale" sous surveillance médicale étroite, une seconde grosse opération en 2023, car la malformation est "vivante" et évolue avec sa porteuse ; elle cessera de grandir avec elle.

Apnée est un titre totalement adéquat, on le comprend à la lecture du témoignage de Yannig Guéguen qui s'est mis à écrire dès le lendemain de l'AVC de Camille, "pour occuper son temps". Pour autant, c'est un livre plein de lumière aussi : les proches qui tissent dès le début un réseau d'entraide qui s'organise tout seul, des grands-parents qui s'installent chez les Guéguen et veillent sur les aînés Jeanne et Martin, les autres proches qui donnent des coups de mains et surtout soutiennent, par leurs messages constants. Yannig a pris le parti de répondre à ces messages, de maintenir le dialogue, de ne pas s'enfermer dans la bulle du drame et il estime que ce choix a été salutaire. L'humour est présent, l'espoir aussi puisque Camille, sept ans après le choc, est une jeune fille accomplie, qui pratique le surf, qui aime le sport et la vie et qui brille à l'école. Le livre évoque aussi l'équipe soignante, remarquable, à la fois sensible et professionnelle, les clowns que Rozenn la maman tenait absolument à envoyer à Camille à son réveil, la rééducation dans cette "deuxième famille" que fut Ti Yann pour Camille et qui lui a permis de rencontrer le handisport et de surmonter ce basculement.

Apnée, Yannig Guéguen, éditions Favre