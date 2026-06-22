Ce vendredi 19 juin 2026, on retrouve le programme de l'été 2026 à Landévennec, mais aussi celui de la Maison des 3 métiers de Crozon.

Le Bistrot recevait pour la traditionnelle et annuelle émission consacrée à leur programmation estivale, les Associations de Landévennec (Grain de Sel et Beauséjour à Landévennec et de Crozon (La Maison des trois métiers).

Un échange en toute décontraction avec Brigitte, Gwenola et Jean-Yves et la participation efficace de Jeanne.



Pour retrouver tous les rendez-vous, à partager sans modération.