Des tours à l’abbaye ?! Ainsi s'exclame la nouvelle exposition du musée départemental de l’ancienne Abbaye de Landévennec. Au 13ᵉ siècle en effet, l’abbaye de Landévennec se transforme en véritable château-fort. L’exposition s'intéresse à cette mue et à son contexte historique, entre rivalités de pouvoir, ambitions, étalage de richesses et sentiment d'insécurité. On va pouvoir se plonger dans une reconstitution 3D du monastère et profiter des visites virtuelles, véritables voyages dans le temps.

Le site internet de l'ancienne Abbaye de Landévennec

Au XIIIᵉ siècle, l’abbaye de Landévennec se transforme : dix tours, douves et pont-levis s'érigent autour l’église romane et des bâtiments monastiques fraîchement reconstruits. D’un sanctuaire paisible, elle devient un véritable château-fort.



L'ambiance historique s'est tendue : conflits d’autorité et d'influence avec l'évêque de Quimper, auxquels s'ajoutent des enjeux de prestige, un essor économique et le sentiment d'une menace réelle : la guerre de cent ans se profile à l'horizon.



Une centaine d’objets, des jeux et outils de médiation nous plongent dans la société bretonne médiévale. Grâce à la reconstitution numérique 3D, on peut observer l’abbaye fortifiée telle qu’elle devait se présenter au XIIIᵉ siècle, et suivre les travaux des archéologues qui en dévoilent les secrets pierre par pierre.



Les horaires d'ouverture

Du 6 juillet au 20 septembre 2026

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 19h

Samedi et dimanche de 10 h 30 à 13h et de 14h à 19h

Du 21 septembre au 1ᵉʳ novembre 2026

Tous les jours (sauf le lundi) de 10 h 30 à 13h et de 14h à 18h