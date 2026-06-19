L'Aire terrestre éducative (ATE) de l'école primaire publique Julie-Daubié de Saint-Ségal est à quinze minutes à pied de l'école ; un peu de marche que les enfants ont appris à apprécier. On y pratique l'école du dehors ; cette année les enfants ont travaillé sur la reconnaissance des oiseaux et les arbres. Ils s'initient aussi au débat lors des Conseils de la Terre pendant lesquels ils décident des actions à mener sur l'ATE.

Photo de couverture par Maëla Péron de l'Epaga

Choisie durant la saison 2024/25 l'Aire terrestre éducative (ATE) de l'école primaire publique Julie-Daubié de Saint-Ségal est sur un ancien terrain agricole avec prairie et cours d'eau, à côté du parc des statues monumentales de l'association Kromlec'h. Ce n'est pas dans le village, mais à un quart d'heures à pied. Les premiers temps, la marche était un peu une corvée. Désormais, c'est un plaisir même quand il pleut !

L'idée de l'ATE est bien que les enfants sortent, et pas seulement en zone urbaine ; c'est "l'école du dehors".

Il s'agit aussi de pratiquer les sciences naturelles concrètement : Maëla Péron, chargée de mission de l'Epaga (Établissement public de gestion et d'aménagement de l'Aulne) est la référente scientifique de l'Aire terrestre éducative : elle a appris aux élèves l'identification des oiseaux, les a accompagnés dans la fabrication de nichoirs ou de mangeoires. Un piège photo a été posé et a permis de voir renard, chevreuil, martre, blaireau, ragondin, etc.

L'ATE sera aussi le prétexte à des échanges avec les écoles voisines ; une visite de l'ATE de l'école de Quimerc'h est envisagée. Par ailleurs, les élèves décident des actions à mener sur l'ATE lors d'un Conseil de la Terre, une instance qui les initie à l'art du débat démocratique. Ils y présentent aussi leur Aire aux autres élèves et ou à l'équipe municipale comme la référente communale, l'élue Annaïck Morvan.