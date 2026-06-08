Juste en face de l’école Josette Cornec à Quimerc’h, les élèves d’Isabelle Le Roy peuvent aller soigner leur Aire terrestre éducative (ATE), dans le jardin de Kerval. Les enfants nous présentent cet espace et ce qu'ils y font.

Après plusieurs années, le jardin de Kerval a été bien aménagé par les enfants de l'école, on retrouve une zone de rassemblement pour écouter des histoires et suivre les cours en extérieur avec les enfants. Les enfants gèrent le lieu avec leurs petites mains, nettoyage des bassins et lavoirs pour la préservation des insectes et petits animaux comme les salamandres.

Isabelle Leroy l'enseignante a également décidé de faire un potager avec les enfants, celui-ci est renouvelé chaque année et permet aux enfants de découvrir les plaisirs de cultiver ses propres plantes, légumes et fruits ! On peut aussi retrouver des cabanes en osier pour observer les animaux furtivement, des nichoirs, des maisons pour les hérissons et la cabane à outils.