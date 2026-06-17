L'école primaire publique Josette-Cornec de Daoulas aussi a son Aire terrestre éducative (ATE), sous le viaduc de train, au bord de la rivière ; ce qui a aussi permis aux élèves de découvrir les frayères de saumon. La fermeture de la Maison de la rivière de Sizun où travaillait le référent de l'ATE remet en cause le projet qui renaîtra sans doute différemment.

Après le Covid David Lefresne le directeur et professeur de la classe de CM1CM2 de l'école Josette-Cornec de Daoulas a souhaité la création de l'Aire terrestre éducative, en impliquant les enfants. Il existait un terrain proche de l'école mais qui ne plaisait guère aux élèves ; une possible Aire marine éducative avait aussi été visitée, mais située à 2 km, elle a été jugée trop éloignée. C'est finalement une ATE au pied du viaduc (commune de Saint-Urbain) à 15 min à pied de l'école qui a été découverte par un élève et approuvée par ses camarades au vote.

Sensibiliser à la biodiversité à la citoyenneté

Gérer une ATE, c'est d'abord être un citoyen responsable : procéder au nettoyage régulier, écrire des articles dans le journal de l'école pour faire connaître l'ATE, participer à un conseil de gestion et présenter les actions au propriétaire et au maire. C'est aussi un support d'éducation à la nature : études des frayères de saumons et truites de la rivière qui longe l'ATE, projet de création de mare (non abouti), observations d'oiseaux. C'est enfin un lieu de création artistique comme en 2025 avec le Parc naturel régional d'Armorique et l'artiste Rachel La Prairie, la conception d'une arche de contemplation en matériaux naturels, soulignant l'intérêt architectural du site du fait de la présence du viaduc.

Du fait de la fermeture de la Maison de la rivière de Sizun, la classe a perdu son référent nature, Anthony, qui réalisait une intervention par an au moins et pour l'instant l'activité de l'ATE est suspendue. Pour l'avenir, David Lefresne hésite entre continuer sur ce terrain privé avec l'accord du propriétaire ou bien trouver une autre Aire sur le domaine public un peu plus proche de l'école.