À sept minutes à pied de leur collège, les élèves de la classe Ulis de Jean-Moulin à Châteaulin soignent régulièrement depuis l'automne 2025, un petit coin de nature : leur aire terrestre éducative, dans le jardin intergénérationnel de l'Ehpad voisin, pas loin du canal de Nantes à Brest. On découvre la flore, la faune, on essaie d'améliorer les lieux, on prend un bon bol d'air aussi.

L'aire terrestre éducative du collège Jean-Moulin est confiée aux bons soins des élèves de la classe Ulis de Cécile Boichard. Elle est proche du collège, dans un jardin collectif arboré, et les élèves peuvent donc y aller souvent, une dizaine de fois dans l'année. Pour l'instant, une référente scientifique les accompagne : Maëla Péron qui travaille pour l'Epaga et peut aider les élèves à identifier les espèces végétales et animales, la biodiversité, etc.

On scrute les indices de présence d'espèces animales : empreintes, excréments, sons, poils ou plumes...

Les élèves ont aussi étudié le paysage, ils réaliseront un inventaire de la flore, un herbier.

Pour ces jeunes, c'est un bon moment, en plein air apaisant, et c'est aussi une responsabilité puisque la classe assure aussi l'entretien de l'ATE : ramassage des déchets, aménagement de nichoirs pour les oiseaux, etc.

Maela a posé un piège photo pour découvrir les animaux qui sont passés dans l'ATE ; peut-être un loup ? Une naturaliste spécialiste du loup sera d'ailleurs interviewée sur place à ce propos. La classe a aussi prévu de rencontrer une autre classe qui s'occupe aussi d'une aire terrestre et partager les expériences.

En fin d'année, une fresque pour imaginer les améliorations de l'ATE sera réalisée.

À terme, l'aire terrestre éducative pourra servir de lieu pour réaliser des activités artistiques ou ludiques.