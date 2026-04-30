Petits dej' bio dans 4 fermes du Finistère le 31 mai 2026

Depuis plus de vingt ans, des fermes bretonnes en agriculture bio s'ouvrent au public à l'occasion des P'tits dej bio. Dans le Finistère, le Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère vous invite dans quatre fermes du Finistère. Le 31 mai 2026 on pourra déguster des produits bios et locaux, visiter les fermes et participer à des animations à Guipavas, Concarneau, Saint-Thurien et Trégarvan.

Le site internet du GAB/Maison de la Bio en Finistère

Le ciel s'éclaircit pour l'agriculture biologique et la consommation repart même si la surface globale a diminué en France. En Finistère, ça reste stable et la Maison de l'agriculture biologique/Groupement des agriculteurs bio compte plus d'un millier d'exploitations adhérentes. Quatre d'entre elles participent cette année à l'opération de communication destinée au grand public que sont "Les p'tits dej bio à la ferme". Parti des fermes laitières, l'événement concerne aujourd'hui toutes sortes de productions : maraichage, élevage pour la viande, etc. Initialement breton, il s'est étendu à plusieurs régions de France.

Le principe est simple : on déguste des produits de la ferme accueillante ou de ses voisines, pour un petit déjeuner sain et savoureux : jus de fruits, fruits, confitures, laitages, beurre, pain, etc. On visite l'exploitation et on s'amuse s'il y a des animations.

Quatre fermes du Finistère accueillent Les p'tits dej bio le 31 mai 2026

Cette année, c'est le 31 mai 2026 de 9h à 12h et en Finistère, ça se passe dans quatre fermes :

Le nombre de places étant limité, il est impératif de réserver !

L'opération est vraiment destinée à faire connaître l'agriculture biologique localement et les fermes qui ont choisi ce mode de production. Au Jardin de Prélude (photo ci-dessous), c'est en outre l'occasion de découvrir l'association d'insertion par l'activité économique ; cette véritable ferme maraichère produit 90 variétés différentes de légumes, aromatiques et fruits tout au long de l'année, elle fournit une centaine de paniers par semaine aux consommateurices adhérentes. Et la production est assurée notamment par quinze personnes salariées en insertion, de profils variés. Ces personnes bénéficient d'un accompagnement social global dans leurs démarches de la vie courante et, au Jardin, elles renouent avec le travail, pendant 6 mois à 2 ans. Pour certaines, le maraîchage est même devenu ensuite leur métier !