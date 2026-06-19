Dans cette émission mensuelle réalisée avec les Petits débrouillards Grand Ouest autour de l'adaptation au changement climatique, on découvre l'outil Adapt'canicules de ResO Villes, un centre de ressources pour les politiques de la ville de Bretagne et des Pays de la Loire. Cette application permet de mesurer les risques liés aux canicules dans les quartiers populaires de toute la France.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le site internet de ResO Villes

ResO Villes est une association qui accompagne depuis plus de vingt ans toutes structures publiques ou privées liées à la politique de la ville et aux quartiers prioritaires en Bretagne et Pays de la Loire. Plus de 130 communes sont concernées par les interventions de l'équipe généraliste (10 salariés) pour permettre l’échange de pratiques entre villes, organiser des rencontres, séminaires, proposer des informations, des ressources et des formations. De multiples thèmes peuvent être traités : emploi et économie, santé, éducation, aménagement urbain, participation citoyenne et transitions écologiques.

Parmi les outils que propose ResO Villes, Adapt'Canicules semble particulièrement pertinent.

C'est en 2020 que le projet a vu le jour, financé partiellement par un programme européen. Il a consisté à rassembler les données liées aux conséquences des coups de chaleur sur les quartiers populaires (données publiques, données ouvertes d'un satellite américain ou d'Open street map).

Lors d’un épisode caniculaire, les territoires urbains sont sensibles au phénomène de surchauffe et les effets peuvent varier selon les habitants et les secteurs. Aux données de température, l'équipe de ResO Villes a donc associé des données de vulnérabilité socio-économique : la pauvreté, l'âge (enfants de moins de trois ans, adultes de plus de 65 ans), la résidence et les conditions de logement. L'environnement urbain modifie aussi la donne : végétation et arbres, accès à des lieux extérieurs "frais", à des lieux de soin, à des lieux d'information et à des lieux intérieurs frais. C'est à Saint-Nazaire que la collecte des données a commencé, mais une occasion d'élargir l'enquête et le traitement des données à une échelle plus nationale s'est présentée. Ainsi a vu le jour Adapt'Canicules détaille 80 villes découpées en parcelles de 200 mètres de côtés et qui sont colorées du vert foncé au rouge en fonction de la vulnérabilité de ces zones aux canicules. Ces données ont d'ailleurs servi de bases aux actions menées sur le terrain par les Petits débrouillards qui interviennent aussi dans le cadre de la politique de la ville : balades exploratoires avec mesures de températures, aménagement d'espaces de fraicheur, etc.

Adapt Canicules est toujours en évolution. Une petite application a été créée à partir de ses données pour trouver des lieux de fraicheur. Une version deux d'Adapt Canicules va permettre plus d'ergonomie pour accéder aux données qui seront enrichies. ResO Villes souhaites aussi diffuser plus largement l'outil auprès des professionnels et de la population. Cela pourra passer par exemple par des recueils participatifs de données ; les Petits débrouillards auraient leur place dans ce type d'opération.

Pour aller plus loin sur les canicules dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Une publication sur le thème Adapter les quartiers à +4C°

Écoutez la série radio sur l'adaptation au changement climatique soutenue par l'UE

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.