Dans cette émission mensuelle réalisée avec les Petits débrouillards Grand Ouest autour de l'adaptation au changement climatique, on découvre le projet Les saisons d'après, porté par Aloen : l’Agence locale de l’énergie et du climat de Bretagne sud, association au service de la transition écologique, a mené une enquête vidéo sur le ressenti du changement climatique dans l'agglomération de Lorient, à découvrir très bientôt !

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le projet Les saisons d'après sur le site internet d'Aloen

Écoutez la série radio sur l'adaptation au changement climatique soutenue par l'UE

Aloen c'est le nom de l’Agence locale de l’énergie et du climat de Bretagne sud, une association au service de la transition écologique qui opère sur un vaste territoire allant du Pays de Lorient jusqu’à Auray Quiberon Terre Atlantique. Comme ses homologues du pays de Brest (Énerg'ence) ou du Centre Bretagne (Alecob), Aloen propose de l'accompagnement à la rénovation énergétique, des conseils pratiques pour améliorer son habitat, une assistance plus ciblée pour aider les entreprises à entrer en transition, etc.

Elle mène aussi des diagnostics pour les collectivités qui souhaitent lancer un Plan climat. C'est dans ce cadre que Lorient agglomération a mandaté Aloen pour mener Les saisons d'après, une enquête vidéo sur les perceptions du changement climatique en Bretagne sud.

Une approche par le récit et l'intime qui complète les diagnostics chiffrés sur le changement climatique

De décembre 2025 à mars 2026, soixante-six personnes vivant et travaillant dans 16 des 24 communes de l'agglomération de Lorient, de 9 à 83 ans, ont répondu face caméra à une trame de questions communes. Certaines questions étaient directement liées au changement climatique, à son ressenti plus exactement, d'autres étaient plus indirectes, à propos du lien de chaque personne à la nature, à son territoire, qu'il ou elle vive depuis longtemps dans la région ou pas. Par exemple, on demandait "quelle est votre saison préférée ?" ; une seule personne a choisi l'été... la plupart expliquant ne pas apprécier cette saison à cause de la chaleur. Les témoignages, quoi que tous différents, se répondent. Quelques différences apparaissent aussi selon les secteurs. À la question : qu'avez-vous peur de perdre à cause du changement climatique ? Les citadines et citadins de Lorient sont les seuls à répondre : la liberté.

L'enquête sera publiée en automne, sous forme de capsules vidéo thématiques : l'eau, les tempêtes, les fortes chaleurs et sécheresses, les observations sur la faune et la flore, le littoral, les gestes d'adaptation, etc.

Une saison 2 serait souhaitable, avec les mêmes personnes si possible, et dans quelques années, pour évaluer les évolutions éventuelles.

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.