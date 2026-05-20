La Coordination ferroviaire bretonne fait le point sur les actualités du train en Bretagne en ce printemps 2026. Des sujets d'inquiétude comme la ligne Quimper Brest, coupée par un éboulement, mais qui doit rouvrir le 13 juin. Des progrès nets comme le service renforcé en Bretagne sud.

Le site internet de la Coordination ferroviaire bretonne

Parmi les sujets d'inquiétude, le collectif TER Bretagne sud s'est inquiété des conditions de mobilité des plus jeunes, à la veille des élections municipales, en constatant que le sujet était peu ou pas évoqué par les listes candidates alors que l'enquête du cercle de réflexions VersLeHaut mettait en avant que 8 jeunes ruraux sur 10 renoncent à une formation, un loisir ou un sport faute de moyens de déplacement. Concernant Quimper, le collectif déplore l'absence de ligne directe de bus entre la gare et la faculté, la faible desserte des communes QBO « éloignées » de la ville centre, l'absence de transport vers la zone de Troyalac’h, l'absence de plan de la ligne complète dans les bus, l'inclusion des personnes en situation de handicap très sommaire et le manque d'abribus.

Après l'éboulement sur la voie ferrée entre Quimper et Brest, la CoFerBZH avait des craintes quant à la réouverture de la ligne ; cependant le président de la SNCF Jean Castex s'est déplacé à Quimper et a assuré que la réouverture de la ligne en circulation ferroviaire serait rapide ; en effet, elle est prévue pour le 13 juin 2026. Cependant, cette réouverture sera provisoire puisque des travaux de confortement des talus qui encadrent la voie seront nécessaires. L'association regrette cependant qu'il n'y ait pas davantage d'ambitions pour développer la ligne (réouverture de haltes, ajouts d'allers-retours).

Toujours à Quimper, la nouvelle gare et son Pôle d'échange multimodal sont salués par l'association malgré quelques incompréhensions : pourquoi un guichet d'accueil si mal situé dans la gare ? Pourquoi pas un stationnement en épi des bus et cars à la gare routière ? Les box à vélo divisent : une partie des cyclistes les trouve très pratiques, l'autre n'en voit pas l'intérêt.

Le service renforcé par la Région Breizhgo express sud est largement salué par les représentants des usagers ; il y a en effet beaucoup plus de trains entre Quimper, Lorient et Vannes. Cependant, la nouvelle offre est déjà victime de son succès et d'une sur-fréquentation entre Lorient et Vannes. Les gares intermédiaires souffrent encore de gros creux de desserte : une heure d'attente entre deux trains aux heures de pointe pour des petites gares comme celle de Bannalec par exemple.

La Coordination ferroviaire bretonne suit toujours de près le projet de LNOBPL (Liaisons nouvelles Bretagne Pays de Loire) et approuve la réorientation du projet (horizon 2050) vers les tronçons Brest-Rennes et Quimper-Rennes tout en s'interrogeant sur le rapport coût – bénéfices du projet. Le point positif serait le développement du système ERTMS, système européen d'automatisation de signalisation, qui pourrait permettre une circulation plus dense des trains sur une même voie.

Du côté des trains de nuit, la Coordination est pessimiste en constatant que l'État n'investit pas dans ces liaisons ; pas plus qu'il n'a lancé le financement des SERM (Services express régionaux métropolitains) qui avaient été annoncés en 2023 par Emmanuel Macron.