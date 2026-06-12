L'abbaye de Daoulas ouvre à nouveau ses portes cet été pour accueillir sa 40ᵉ exposition : Ma sorcière mal nommée – Pouvoir et Magie au féminin. On s'y penche sur la figure de ces femmes réputées puissantes, plus ou moins bien considérées selon les cultures et les époques.

"Ma sorcière mal nommée", c'est le nom de la nouvelle exposition et aussi la 40ᵉ qu'accueille l'abbaye de Daoulas. Ouverte au public depuis mercredi 10 juin 2026, elle porte sur une thématique bien connue du public. Elle est traversée par plusieurs thèmes comme ceux monde de la nuit et des secrets ; on y remonte aux origines de ces figures, des croyances qui y sont liées et des différences de perception de la sorcière à travers le globe.

Des vidéos reportages et des ateliers permettent d'approfondir la visite. Les œuvres proviennent de nombreux musées prêteurs et ont été choisies par des historiens comme Pierre Tchekhoff ainsi que la commissaire d'exposition Edith Joseph ou encore Aurélie Le Déroff, chargée d'exposition.