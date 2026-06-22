Relire Serge Daney, en compagnie de Pierre Eugène

Retrouvez dans cette émission un entretien avec Pierre Eugène, critique et enseignant de cinéma, à propos de son ouvrage Exercices de relecture, Serge Daney 1962-1982

Né en juin 1944, mort en juin 1992 du SIDA, le critique Serge Daney a incarné à la fois le cinéma moderne né comme lui des décombres de la Seconde guerre mondiale et une manière scrupuleuse voire intransigeante d’en rendre compte par les mots, écrits ou oraux.

Son itinéraire de « ciné-fils » l’a amené avec beaucoup d’insouciance à écrire dans les Cahiers du cinéma au début des années soixante, à suivre leur engagement militant marxiste et maoïste puis à en prendre la rédaction en chef au moment où il s’agissait de sortir la revue de l’ornière politique et théorique dans laquelle elle s’enfonçait.

Il a ensuite quitté les Cahiers pour rejoindre le quotidien Libération, en 1981. Ce changement de rythme et de lectorat l’a proprement « libéré » selon ses propres mots. Ses textes se sont allégés d’un certain substrat théorique sans rien perdre de leur acuité. Il a pu aussi élargir sa palette, en explorant de nouveaux univers, comme celui du tennis. Les dernières années de sa vie ont été consacrées à la création de sa propre revue, Trafic, dont il n’aura connu que les trois premiers numéros.

Dans cette émission, Pierre Eugène revient sur le cheminement critique de Daney, soulignant combien cette pensée garde toute sa pertinence, plus de trente ans après sa mort.