En travaux depuis novembre 2024 pour remise aux normes et une rénovation, le musée du Pays de Plougastel-Daoulas (ex-musée de la fraise et du patrimoine) continue de fonctionner, mais différemment. Les travaux se finiront vers juin 2026.

Violaine Auffret, chargée de médiation et de communication, nous explique comment fonctionne le musée quand il est en travaux. Le musée est un outil de l'association des Amis du patrimoine de Plougastel-Daoulas et a pour objectif de valoriser le patrimoine local. Pendant les travaux jusqu'en juin 2026, l'équipe de médiation diversifie ses actions : animations de valorisation et de sensibilisation du patrimoine, visites de lieux. Des ateliers et animations culturelles sont également proposés ainsi que des expositions d'œuvres hors les murs.