Rencontres à La Moulinette, la cabane culturelle du port de Moulin Mer à Logonna-Daoulas

Cette saison, chaque premier vendredi du mois, nous installons notre studio mobile dans un tiers-lieu du Finistère. Aujourd’hui, nous vous proposons une visite de la Moulinette la cabane culturelle du port de Moulin mer, à Logonna- Daoulas.

La Moulinette est une association portée par un collectif de bénévoles qui a souhaité ouvrir et partager un lieu chaleureux, ouvert à toutes et tous, toute l'année, 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche.

A La Moulinette on peut venir prendre un café ,discuter mais aussi découvrir le travail d’artistes plasticienne.s exposé.e.es sur les murs de la cabane, assister à diverses formes de spectacle vivant : contes, lectures, théâtre, mini-conférences ou encore concerts - en format adapté au lieu.

Et puis, l’été venant, La Moulinette part en goguette avec, le temps d’un week-end, spectacles, concerts, ateliers à prix libre, buvette et petite restauration sur place.

En un mot disons-le, La Moulinette chérit quelque chose de la douceur de vivre et par les temps qui courent, nous en avons grandement besoin.

Nous avons enregistré cette émission un samedi de début mai. Nous avons pris place dans la cabane peu avant son ouverture et avons fait connaissance avec Camille et Marion, bénévoles à l’initiative du projet de La Moulinette et avec leur invité.e.s : Ronan Mancec, écrivain et musicien et Anaël Guyomarch, écrivaine.

Nous avons aussi rencontré Emma et Denise, bénévoles à la Moulnette ainsi que Laurent, agent technique pour la commune de Logonna. Elles, il, nous ont parlé de leur engagement au sein de La Moulinette et de la place particulière qu’occupe le lieu à Logonna et dans leur vies.

La Moulinette a ouvert en février 2024, mais l’équipe a tissé des ponts avec la ville de Logonna depuis 2021. A l’origine du projet, il y a le duo qui s’est formé entre et Marie et Camille (alors toutes deux intermittentes dans le spectacle vivant) autour de l'envie d’avoir un lieu de village ouvert à tou.te.s et très joyeux. Le projet a pris place dans différents locaux mis à disposition par la mairie de Logonna, avant de s'installer dans l'actuelle cabane, au bord de l'eau.

La rencontre avec Ronan Mancec s’est faite à l’occasion d’une première fête de village organisée par Marie et Camille sur les hauteurs de Logonna, place Sainte Mona, l’adresse du premier local. Camille se souvient : Je crois qu’on s’est rencontrés à ce moment-là, sur nos appétences d’amener de la culture partout et aussi dans des lieux qui ne s’y prêtent pas forcément et d’avoir comme ça des petites bulles de poésie entre des artistes, des gens qui tiennent des lieux , qui ont des envies, et des habitants.

Rencontre avec Ronan Mancec

Auteur de théâtre, traducteur et chanteur brestois, Ronan Mancec a publié une dizaine de pièces aux éditions Théâtrales, mises en scène par Elsa Amsallem, Bouèb, Sébastien Dalloni, Jérémy Delaunay, Audrey Even, Laure Fonvieille, Jean-Claude Gal, Cédric Gourmelon, Gaël Le Guillou-Castel, Vincent Pavageau ou encore Paule Vernin, ainsi que par de nombreux amateurs et amatrices. Son travail comprend des pièces tout public ainsi que des textes pour la jeunesse.

Plus d’informations : https://www.ronanmancec.fr/

En 2024, le groupe Silène (composé de 5 amis chanteurs dont Ronan Mancec - délivrant a capella des chants polyphoniques d’inspiration traditionnelle, en langue française et occitane) a crée une aventure avec La Moulinette. Les hommes de Silène ont ainsi embarqué dans un vieux gréement Bijou Bihan. A la fin du mois d’août 2024, au rythme des marées, ils ont fait la tournée de quelques bars dans la rade, avec l'objectif de clore le périple en beauté, à La Moulinette.

Ils sont arrivés le dernier dimanche d’août 24, par la haute marée du soir. Là, sur la jetée, 150 personnes les attendaient. Là, ils ont fait vibrer leurs chants.

Pour moi c’est hyper important même politiquement d’aller à la rencontre des gens là où ils vivent, de jouer chez l’habitant. Le public à la Moulinette, c’est un public familial il y avait plein d’enfants, il y avait tous les âges ….Le concert c’est le plaisir de partager du son, de la poésie ensemble, un voyage aussi…

Le 19 janvier 2025, Ronan Mancec a proposé à La Moulinette une lecture chantée de sa pièce La Carte des routes et des royaumes. La Carte des routes et des royaumes est une épopée collective, philosophique et politique, l’histoire de cartographes qui ont pour mission d’arpenter les moindres recoins du monde pour en recenser les richesses de gré ou de force… avec pour seuls supports le livre et un harmonium indien... Imaginez le moment, dans cet écrin que devient La Moulinette l'hiver, à l’abri des éléments, tandis qu’à marée haute, la mer lèche les pieds de la cabane.

Discussion avec Camille et Marion, bénévoles à l’origine du projet de La Moulinette

Avant de pouvoir s’installer dans l’actuelle cabane de La Moulinette, du temps a été pris pour monter le collectif, avec la volonté de tisser des liens pour que la cabane vive. Pendant un an, Raphaëlle, autre moulinos, a beaucoup aidé Marie et Camille, les fondatrices, à penser une gestion collective du lieu et à construire un projet commun.

La Moulinette a ouvert ses portes en janvier 2024 et depuis, l’aventure se poursuit tous les week- ends.

Alors c’est quoi La Moulinette ?

Marion dit que La Moulinette c’est une petite cabane culturelle, inscrite dans un paysage maritime, au bord de l’eau et bordé par le GR. C’est un endroit simple où il fait bon vivre. Un endroit ouvert sur l’extérieur, sur la mer. Un lieu où se croisent des habitant.e.s, des touristes, des plaisanciers, des jeunes et des moins jeunes. Il y a un peu toutes les scènes. C’est généreux.

La Moulinette est avant tout un collectif composé uniquement de bénévoles . Ils-elles sont une quinzaine, avec un noyau dur et des personnes qui viennent de façon plus ponctuelles, au rythme des vies de chacun.e. Le collectif s’organise en commissions (administration, communication, gestion des stocks…).

La Moulinette trouve aussi son énergie dans des partenariats, avec la Ville, le Conseil Départemental, la bibliothèque de Logonna, des artisan.e.s et commerçant.e.s locaux, et au travers de relations de solidarité et d’entraide. Le collectif ayant à cœur d’accueillir le plus grand nombre de personnes; tout est mis en œuvre pour que le café puisse proposer des produits à petits prix.

Tout au long de l’année, La Moulinette propose des évènements culturels aux horizons variés. Son rendez-vous phare de l’été est la Goguette. Sa 3ème édition aura lieu cette année les 20 et 21 juin 2026, avec au programme concerts et ateliers à prix libre et petite restauration sur place.

Rencontre avec Anaël Goyomarch

Artisane de l’écrit et de la parole, le fil rouge du travail d'Anaël est le soin par les mots. Elle utilise différents outils (ateliers d’écriture collectifs et individuels, écriture de son propre conte, portraits et récits de vie).

Plus d’informations : https://www.anaelguyomarch.fr/

En association avec l’artiste plasticienne Emmanuelle Zitte, Anaël Guyomarch a réalisé un projet de portraits de femmes du quartier de Kerbernier actuellement en restructuration à Brest. Emmanuelle et Anaël souhaitaient recueillir l’histoire et la mémoire du quartier mais aussi le sentiment des personnes qui y en vivent les bouleversements.

En novembre 2025, à l'occasion du vernissage de l'exposition à La Moulinette, Anaël a lu les textes écrits en complément des portraits peints. Une expérience qu'elle a vécue avec l’impression d’être un peu à la maison, avec le plaisir d’une écoute très douce et le sentiment que cela a du sens dêtre à La Moulinette pour donner à entendre un peu des vies d'habitantes d’un quartier populaire brestois.

Remerciements

Un grand merci à Camille, Marion, Ronan, Anaël, Emma, Denise et Laurent, pour ce moment chaleureux à La Moulinette.

Plus d’informations sur La Moulinette et les évènements programmés à la cabane : https://www.facebook.com/p/La-Moulinette-61555695330549/?locale=fr_FR

Extraits musicaux : Alizarina et Balfloch, les deux groupes seront programmés Les 20 et 21 juin, durant la Goguette de La Moulinette.

Vous pouvez réécouter cette émission et les autres LEM de la tournée des Tiers lieux en podcast sur le site internet de Transistoc’h, Transistoch.bzh, en vous rendant à la page de la quotidienne.

La tournée des tiers-lieux - lieux entiers en Finistère est désormais terminée. Les LEM extra muros, en plateau, reprendront la saison prochaine.





