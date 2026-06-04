Les six os d'or avec l'IME de Carhaix

Les élèves sont allés interviewer Morgane, qui tient Les Six Os d'Or, un lieu où les chiens et les chats de Carhaix peuvent se refaire une beauté. Cette rencontre a permis aux élèves de découvrir un métier dans lequel le lien et la confiance entre Morgane et l'animal sont essentiels.

Et contrairement aux humains, qui sont généralement bien plus sages lorsqu'ils vont chez le coiffeur, avec un chien ou un chat, ce n'est pas toujours la même histoire ! Et en parlant de coiffeur, cette visite a inspiré les élèves de l'IME. Dans cette émission, ils vous proposent une fiction sonore autour d'un salon de coiffure entièrement dédié aux fans de métal. Un concept pour le moins original... sauf que, bien évidemment, il n'existe pas ! Néanmoins, il y a bien un rendez-vous incontournable pour les amateurs de métal à Carhaix : le Motocultor Festival, qui se déroulera du 13 au 16 août 2026. Et ça, c'est vrai !