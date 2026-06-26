Rencontres en douceur à l'EHPAD de Ty Glazik...

Nous avions déjà rencontré le centre de formation Exabeauté lors d'une rencontre autour de l'emploi, il y était question de bien-être, de temps pour soi, d'image de soi, Cet épisode nous emmène dans une autre ambiance, à l'EHPAD Ty Glazik à Quimper. Nous y avons rencontré des résidents, des résidentes, des professionnel.les, une bénévole, et ils nous racontent comment la salle d'animation, le salon de coiffure et une salle de rangement se sont transformés en salon de beauté le temps d'une journée. Soixante et un résidents et résidentes se sont inscrits pour un massage, un soin du visage, une manucure. Onze étudiant.e.s ont passé la journée à leur coté pour écouter, raconter, prendre soin.