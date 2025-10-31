Pour cette deuxième émission, Transiscopie s'intéresse au monde associatif, aux associations loi 1901 pour lesquelles « Ça ne tient plus ! » pour reprendre l’appel récent à mobilisation du mouvement associatif.

Dans Transiscopie nous examinons l'avenir sous l'angle de la transformation sociale et écologique et, vu de notre transiscope, les associations par l'ampleur de leurs champs d'action et leur ancrage territorial en sont des actrices essentielles.

Historique des associations loi 1901 et état des lieux du monde associatif.

Martine reçoit le co-président du Mouvement Associatif de Bretagne.

Lucie nous fait revivre le rassemblement « Ça ne tient plus ! » à Quimper du 11 octobre dernier. On entend aussi des voix plutôt jeunes dans le Streetoc’h de Lise et Laë, et le conseil lecture de Mathilde.

On a également, bien sûr, les surprises musicales de Yuri, notre curieux programmateur, et en fin d’émission la Pause Poésie de Pascale accompagnée de Didier.

Invité : Pascal PETIT, co-président du Mouvement Associatif de Bretagne.

Titres écoutés :

LAIBACH "Francia" de l'album "Volk", Mute Record Ltd en 2006

CRACK CLOUD "The Next Fix : A Safe Space" de l'album "Pain Olympics", Meat Machine 2021

Conseils lecture:

"Burn-out militant" de Simon Cottin-Marx et Hélène Balazar chez Payot

"Militer à tout prix" de Sarah Durieux, Ed. Hors d'atteinte

Pause poésie: